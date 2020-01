O Famalicão anunciou a contratação de Ibrahim Cissé ao Nice.



Em nota divulgada no site oficial, os famalicenses referem apenas que o defesa de 20 anos chega da Ligue 1, competição na qual disputou dois jogos sem revelarem a duração do vínculo com o central francês.



Todas as transferências



Cissé, um produto das escolas do Nice, vai discutir um lugar na equipa de João Pedro Sousa com Nehuén Pérez, Roderick, Patrick William e Riccieli.

✍️ Ibrahim Cissé reforça FC Famalicão

🌐 Mais informações em https://t.co/KCF1KPZB9t#amordeperdicao 💙💪 pic.twitter.com/70mhIi2BoG — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) January 6, 2020