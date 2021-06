O Santa Clara oficializou a nomeação de João Ferreira para o cargo de diretor desportivo do clube, tal como o Maisfutebol já havia avançado.

O dirigente, de 36 anos, é o sucessor de Diogo Boa Alma e nos últimos cinco anos exerceu funções de First Team Scout no Manchester United.

Antes, João Ferreira trabalhou nos Estados Unidos, como Chief Scout do Orlando City, trabalhou com treinador-adjunto da seleção do Gabão de 2012 a 2014 e trabalhou nas camadas jovens de Sporting, Casa Pia e Belenenses.

«Estou bastante entusiasmado com o projeto que me foi apresentado. O Santa Clara é um clube que representa uma região e é um orgulho poder representá-lo», referiu, citado pelo site oficial dos açoriano.