O Santa Clara anunciou este sábado que chegou a acordo com o Hamidou Keyta para a celebração de um contrato profissional para as próximas duas temporadas. O clube apresentou o extremo francês de 26 anos com uma comparação a Asterix, o popular «irredutível gaulês da banda desenhada.

Keyta chega do futebol romeno onde esteve sucessivamente ao serviço do Dunarea Calarasi, Viitorul Constanta e FC Botosani, tendo marcado catorze golos na última temporada. Antesda Roménia, o extremo já havia atuado em França, ao serviço de clubes como o Chambly, Auxerre, Saint-Étienne, Trélllisac FC e Le Havre.

«Estou muito feliz por me juntar a esta família. Sou um ala que pode atuar nas duas faixas do ataque e sou um jogador possante», confessou o francês, que se destaca pelo poderio físico e capacidade de explosão, nas primeiras declarações enquanto jogador do Santa Clara.