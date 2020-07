Antunes é o primeiro reforço do Sporting para a próxima temporada.

O lateral esquerdo assinou contrato por duas temporadas, até 30 de junho de 2022, depois de ter cumprido os necessários exames médicos. Antunes é assim reforço a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Getafe.

O jogador chega assim a um clube grande, quando já tem 33 anos. Formado no Freamunde, Antunes deu nas vistas no P. Ferreira, de onde saiu para a Roma. Após um ano na formação da capital romana, acabou por ser emprestado ao Lecce, Livorno, Leixões e Panionios, da Grécia, antes de regressar a P. Ferreira.

Na Mata Real voltou a brilhar a grande altura e foi um jogador fundamental no apuramento histórico do Paços Ferreira para a Liga dos Campeões, o que lhe valeu uma transferência para Málaga. Brilhou também no futebol espanhol e voltou a saltar, então para o Dínamo Kiev. Nas últimas três épocas, regressou a Espanha para representar o Getafe.

Antunes é também internacional português, tendo já feito 13 jogos (e marcada um golo) com a camisola da Seleção Nacional. O Sporting garantiu assim um jogador veterano e que pode acrescentar experiência ao plantel, como é vontade dos dirigentes leoninos, numa altura em que o Sporting tem vários jogadores jovens a emergir da formação.