João Virgínia está esta sexta-feira a cumprir os necessários exames médicos para assinar contrato com o Sporting.

O jovem guarda-redes chegou esta quinta-feita à noite a Portugal e esta manhã começou a cumprir a habitual bateria de testes físicos, tendo previsto completar ainda durante o dia todos os trâmites para poder assinar contrato.

Nesse sentido, a transferência para o clube leonino deve ficar fechada e ser rubricada ou ainda esta sexta-feira ou, no mais tardio dos cenários, durante o sábado.

João Virgínia, recorde-se, vai assinar por um ano do empréstimo do Everton, ficando o Sporting com uma opção de compra do passe, inferior a cinco milhões de euros.