Fora dos planos de Rúben Amorim desde a época passada, Luiz Phellype está perto de ser negociado por empréstimo pelo Sporting. O Maisfutebol sabe que o Santa Clara e o Baniyas Sports, dos Emirados Árabes Unidos, estão a tentar a contratação do brasileiro.



Recentemente, o avançado dos leões também chegou a ser procurado pelo Belenenses, a pedido de Petit, e por um clube da primeira divisão do Brasil, mas não quis avançar com as duas conversas.



Aos 27 anos, Luiz Phellype tem contrato com o emblema de Alvalade até junho de 2024.