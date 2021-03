O FC Porto comunicou que Mbemba está a contas uma tendinite no joelho esquerdo e que, por isso, limitou-se a fazer tratamento no regresso do plantel do FC Porto aos trabalhos após a eliminação da Taça de Portugal.

Recorde-se que o defesa congolês lesionou-se ainda nos minutos iniciais do jogo desta quarta-feira com o Sp. Braga no Estádio do Dragão.

Mbemba junta-se assim a Mbaye no lote de jogadores entregues ao departamento médico.

A equipa de Sérgio Conceição joga no sábado em Barcelos com o Gil Vicente (18h00) e nesta sexta-feira o técnico dos portistas fala em conferência de imprensa pelas 12h30.