Horas depois do apuramento para a final da Taça de Portugal, o plantel do FC Porto iniciou esta quinta-feira de manhã os trabalhos com vista ao jogo de domingo com o V. Guimarães no Minho.

Entregues ao departamento médico dos dragões continuam Pepe e Danilo. O primeiro fez tratamento, enquanto o médio efetuou treinou integrado condicionado.

O V. Guimarães-FC Porto, a contar para a 21.ª jornada da Liga, joga-se o domingoa partir das 17h30.