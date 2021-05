Imediatamente após o jogo contra o Farense, os suplentes do FC Porto treinaram no relvado do Dragão.



Entre os não utilizados e suplentes utilizados, destaque para Marega, cuja saída para o Al Hilal foi anunciada no último domingo. O avançado não foi utilizado por Sérgio Conceição contra os algarvios, nem sequer esteve a aquecer junto à linha final para ser lançado no decorrer do encontro.



De resto, ainda antes do apito inicial, o internacional maliano despediu-se do Dragão, tendo batido no peito em direção da bancada poente.