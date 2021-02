Depois de ter sido oficializado como reforço do Sporting no último dia do mercado, Paulinho já trabalhou às ordens de Ruben Amorim.



Os leões informam que o avançado participou na sessão de trabalho desta terça-feira. Os titulares no dérbi contra o Benfica fizeram apenas recuperação enquanto os restantes trabalharam sem limitações. Além de Paulinho, o outro reforço de inverno, Matheus Reis, também esteve em Alcochete mas realizou apenas exames físicos.



O plantel do Sporting volta a treinar esta quarta-feira, às 10h00.