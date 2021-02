Paulinho foi apresentado, ao final desta tarde, com as cores do Sporting. O avançado que chega do Sporting de Braga assumiu tratar-se do «maior passo» na carreira de futebolista.

«Sem dúvida. Estou num grande de Portugal, um clube incrível. É, de longe, o maior passo da minha carreira», afirmou, em declarações aos canais do Sporting.

«Os pensamentos são positivos. É felicidade pura, estou muito feliz por estar aqui. Agradeço a toda a gente pelo esforço que fizeram para eu estar aqui. Não foi um processo fácil, mas finalmente consegui chegar onde queria», referiu Paulinho, que agora reencontra o treinador Ruben Amorim em Alvalade, frisando que é uma ajuda conhecer já a ideia do técnico com quem trabalhou em Braga.

«O facto de conhecer a ideia de jogo do mister [Ruben Amorim] muito bem vai ajudar-me. Fico feliz por estar com ele novamente. Também era um desejo meu trabalhar com ele, mas também conheço a exigência dele. Foi isso que me trouxe para cá. Sei que ele não espera nada menos do que 100 por cento de mim e de todos. É isso que vou dar em todos os jogos», assinalou.

«Finalmente consegui chegar onde eu queria chegar. Era um sonho meu, já não era de agora, já é de há muito tempo, mas é o futebol. Foi quando foi e a partir de agora vamos todos lutar pelo mesmo e o Sporting é o que importa», continuou.

Paulinho chegou a Alvalade no último dia de mercado, num negócio que envolveu a ida definitiva de Borja para o Sp. Braga, para onde também seguiu Andraz Sporar, por empréstimo até ao final da época. O internacional português tem vínculo até 2025 e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Nos verde e brancos, Paulinho vai vestir a camisola número 21.