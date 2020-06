Bruno Lage contou com 32 jogadores no treino do Benfica desta terça-feira, a dois dias do jogo com o Tondela, da 25.ª jornada da Liga.

Segundo informação dos encarnados, reinou na sessão desta manhã «o foco, a concentração e a determinação». De tarde, os jogadores tiveram folga, eles que estão a estagiar no Seixal desde a semana passada.

Refira-se que no último boletim divulgado pelo clube da Luz, apenas David Tavares, ainda positivo para a covid-19, estava indisponível para Lage.

O regresso do Benfica à Liga está agendado para quinta-feira, às 19h15, frente ao Tondela. A partida realiza-se no Estádio da Luz.