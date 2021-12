O FC Porto prosseguiu esta segunda-feira a preparação para o segundo clássico com o Benfica, no Olival, com Marko Grujic a voltar a trabalhar no relvado, ainda que de forma condicionada. Entre os indisponíveis continuam os centrais Marcano e Pepe que fizeram apenas tratamento e trabalho no ginásio.

João Marcelo, que chegou a entrar no primeiro clássico da Taça de Portugal, já em período de compensação, também foi integrado e já treinou sem quaisquer limitações.

Sérgio Conceição volta a orientar movo treino esta terça-feira, pelas 10h30, novamente no Olival.