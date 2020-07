O FC Porto voltou esta sexta-feira a treinar na preparação para o jogo com o Belenenses, de domingo, com o plantel quase na máxima força.



O boletim clínico portista tem apenas o nome de Iván Marcano, que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e está na fase de tratamento.



O FC Porto volta a treinar este sábado, no Olival, a partir das 11h00 e às 12h30 Sérgio Conceição fala aos jornalistas em conferência de imprensa.