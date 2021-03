Boas notícias para Ruben Amorim no regresso do Sporting aos treinos depois de dois dias de folga: Nuno Santos está recuperado da lesão que o afastou do último jogo dos leões e já treinou sem limitações esta quarta-feira, numa altura em que o grupo acelera a preparação para a visita a Moreira de Cónegos, prevista para a próxima segunda-feira.

A recuperação do avançado, recuperado de uma tendinite na coxa esquerda, foi a maior novidade nesta sessão matinal em que o treinador ainda não teve ao dispor os internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções.

Ruben Amorim deverá contar mais jogadores já esta quinta-feira, no treino que está marcado para as 10h00.