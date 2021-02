O Sporting voltou a treinar este domingo, depois do empate no clássico com o FC Porto, realizado no sábado, no Dragão, tendo contado com todos os jogadores menos Paulinho: o ponta de lança é nesta altura a única baixa do plantel leonino.

Os titulares do jogo no Porto fizeram apenas trabalho de recuperação. A exceção foi Antonio Adán, que trabalhou normalmente no relvado, com os restantes jogadores do plantel. O Sporting cumpre segunda-feira um dia de folga e volta a treinar na terça-feira.