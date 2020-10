Declarações do treinador do Boavista, Vasco Seabra, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 1-0 ante o V. Guimarães, em jogo da quarta jornada da I Liga:

«Fiquei agradado com a equipa, desiludido com o resultado. É um soco no estômago perante o que fizemos no jogo. Muitas situações de finalização, empurrámos o Vitória para o seu segundo terço na segunda parte, ficou visível que fomos capazes, fomos melhores. Relativamente ao Rami, não sei a gravidade da lesão. Relativamente aos jogadores que entraram, foram jogadores que chegaram há pouco tempo, mas têm uma integração com a equipa e nota-se a alma e dedicação para conseguirmos conquistar o que queremos fazer.»

«Nós fomos capazes de ligar o jogo, de conseguir chegar na frente. Falta de criatividade... tenho dúvidas que nos outros jogos tenhamos feito tantos remates, tanta chegada ao último terço. Relativamente à falta do Angel, óbvio que qualquer jogador com a qualidade do Angel faz falta. A qualidade dele acrescenta sempre ao jogo.»

[Entrada do Show no onze:] «O que procurámos foi introduzir um jogador a dez que tem características próximas do Angel, um jogador criativo, capaz de se projetar para a frente. O Show trazia-nos, pelas indicações dadas durante a semana connosco, crescimento na consistência no jogo e capacidade para dar transição defensiva. Tivemos duas perdas de bola mais difíceis na primeira parte, mas penso que reduzimos na segunda parte. Pela dimensão de jogo, o resultado devia ter sido outro.»

«Pelos jogos que desenvolvemos, Madeira, Moreira de Cónegos e este, em todos merecíamos mais pontos. É uma frustração, mas sentir o grupo ligado e com convicção que as coisas estão no caminho correto, dá-nos confiança para que sintamos que vamos criar consistência com o caminho das vitórias.»

«É natural que a primeira vitória, quando a conseguirmos, retire tensão acumulada. Sentimos é que, quando a buscamos como temos feito, ela vai acontecer. Esse clique vai encaminhar-nos para o que sentimos que vai ser um campeonato longo, mas no qual vamos pontuar muitas vezes seguidas.»