O Sporting precisou de apenas sete minutos para se adiantar no marcador no duelo contra o Portimonense, da sexta jornada da Liga.



Numa jogada de insistência dos leões, Ouattara afastou o passe de Neto para a entrada da área, mas deixou a bola em Trincão. O internacional português rematou de primeira, a bola desviou em Pedrão e traiu Nakamura - marcou pelo segundo jogo seguido e pela primeira vez na Liga com a camisola verde e branca.



