No dia em que cumpriu quatro anos à frente da presidência do Sporting, Frederico Varandas fez um balanço do seu percurso à frente dos destinos do clube leonino.

Um dos temas, naturalmente, foi a venda de Matheus Nunes ao Wolverhampton: «O Sporting não tinha de vender o Matheus Nunes. Tinha de fazer determinadas vendas. Vendeu o Matheus Nunes, como vendeu o Nuno Mendes há um ano, como há dois anos vendeu o Bruno Fernandes, Acuña, Wendell e no ano seguinte fomos campeões.»

Recuando no tempo, Varandas garante que voltaria a investir 10 milhões de euros na contratação de Ruben Amorim. «Obviamente que a carreira de Rúben Amorim vai estar sempre ligada àquele momento que muitas pessoas acharam absurdo. Hoje, voltaria a gastar todos os cêntimos que o Sporting gastou no treinador, porque é o treinador certo, que quer ter o melhor grupo possível e está de corpo e alma no projeto Sporting», disse o dirigente.

«É preciso ter uma visão mais holística, a médio e longo prazo. É verdade que podemos ter o risco de não ganhar, mas não podemos hipotecar o caminho do Sporting de tornar-se mais forte. Fizemos um equilíbrio no investimento no futebol, na formação, infraestruturas e na marca. São decisões estratégicas que fazem com que o Sporting tenha batido os recordes de receitas. Investimentos no clube, nas pessoas e nos recursos humanos», frisou Frederico Varandas.

Por fim, o presidente do Sporting perspetivou o futuro: «Temos uma linha em que houve a palavra sustentabilidade. Queremos ser mais ambiciosos e, tendo mais receitas, investimos mais. Se as receitas não crescerem, não investimos mais. Há um eixo bem definido: formação, futebol e modalidades. Vamos continuar a transformação digital do clube e manter a competitividade das equipas, seguindo sempre os nossos valores e ideais. Acreditamos num Sporting preparado para o futuro, competitivo e a lutar por títulos.»