O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, disse esta sexta-feira que não se ilude com os resultados negativos do Sporting na Liga, afirmando que sonha com um bom resultado na deslocação de sábado ao reduto dos leões.

«Os jogos em que o Sporting não conseguiu o resultado, conseguiu muitas outras coisas que as pessoas não querem ver. O Sporting perdeu pontos na Liga em que, com um pouco mais de eficácia, se calhar, teria sido o Sporting a golear. O resultado não nos pode abstrair de tudo o resto: a qualidade e a capacidade de jogar bom futebol estava lá, mesmo quando perdeu. Isso não me ilude absolutamente nada», disse o técnico, na antevisão à partida da sexta jornada do campeonato.

O Portimonense soma 19 derrotas nas suas 19 visitas ao terreno do Sporting em jogos do escalão principal, mas esse registo histórico não preocupa o técnico dos algarvios.

«Os 19 [jogos] que estão para trás não contam absolutamente nada. Estou certo de que, das 19 vezes que não se venceu, quando lá foram, foram certamente com a ideia de tentar. E não vai ser diferente. Dispomo-nos a ir competir. Sabemos da valia do adversário, mas a nossa obrigação é criar um conjunto de ideias que nos permitam sonhar com um bom resultado. O que vai acontecer só depois do apito inicial é que vamos poder ver, mas que nos propomos ir competir, brigar por cada bola, ir à procura da baliza do Sporting, disso ninguém tenha dúvidas», afirmou o treinador de 54 anos.

Da mesma forma, o percurso de quatro vitórias seguidas do Portimonense na Liga também não entra nas ‘contas’ do técnico.

«Já disse isso no passado. Não quero saber nada das quatro [vitórias]. O que está para trás já passou. Se andarmos agarrados ao que está para trás, então vamos falar das 19 vezes que fomos a Alvalade e não vencemos. O que interessa é amanhã [sábado]. Isso das quatro vitórias não interfere em nada com o jogo de amanhã [sábado]. Se eu tivesse quatro derrotas [seguidas], ia para Alvalade com o mesmo propósito e determinação em tentar discutir o resultado», frisou.

O Sporting recebe este sábado o Portimonense, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 18h00, com arbitragem de Cláudio Pereira.