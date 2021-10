Danny Loader teve uma estreia de sonho pela equipa principal do FC Porto, no dérbi ante o Boavista. O jovem avançado substituiu Evanilson aos 83 minutos e marcou aos 90+6 num desvio subtil de calcanhar.



O inglês, de 21 anos, chegou ao Dragão no ano passado proveniente do Reading para jogar na equipa B. Na temporada de estreia na II Liga, Loader marcou oito golos em 32 jogos e este ano leva um golo em oito encontros.



Loader, que se estreou pelo Reading aos 17 anos, faz parte de uma das mais talentosas gerações de inglesas dos últimos anos e cresceu ao lado de Phil Foden (Man. City), Jadon Sancho (Man. United) e Hudson-Odoi (Chelsea).



