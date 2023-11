Depois de ter chegado ao intervalo a perder, o Sporting de Braga goleou o Portimonense por 6-1, numa partida da 10.ª jornada da Liga.



Pedrão deu vantagem aos algarvios até aos dez minutos. No entanto, os bracarenses surgiram com tudo na segunda parte e marcaram meia dúzia de golos: Horta, Al Musrati e Djaló deixaram o resultado em 3-1 até que apareceu Banza, autor de um hat-trick em sete minutos.



Veja os melhores momentos do jogo: