O Sporting de Braga recebeu e venceu o V. Guimarães por 1-0, na tarde deste sábado, em jogo da 5.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O único golo do dérbi minhoto foi apontado já para lá dos cinco minutos de compensação dados, aos 90+8’, por Vítor Tormena, que marcou de cabeça após um livre de Ricardo Horta.

O jogo ficou marcado, na segunda parte, pela expulsão do treinador do Vitória, Moreno, do banco de suplentes.

Com este resultado, o Sp. Braga chega aos 13 pontos e mantém o segundo lugar, a dois pontos do líder Benfica. O Vitória sofre a terceira derrota seguida e mantém-se com seis pontos.

O resumo do Sp. Braga-V. Guimarães: