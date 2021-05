Moreirense e Nacional empataram esta quinta-feira a duas bolas, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um autogolo de Filipe Soares, aos 43 minutos da primeira parte, deu vantagem aos insulares. Na segunda parte, Ferraresi fez o 1-1 aos 62 minutos, Rochez deu nova vantagem ao Nacional (74m), mas André Luís restabeleceu o empate para o 2-2 final, aos 81 minutos.

O Moreirense chega aos 37 pontos e iguala à condição o Santa Clara, no sétimo lugar. O Nacional não sai do último lugar, agora com 25 pontos.