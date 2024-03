Aos 79 minutos do Portimonense-FC Porto, Pepê fez o 3-0 para os azuis e brancos.

Numa jogada de combinação a dois que se arrastou desde a zona do meio-campo, Jorge Sánchez serviu Pepê, que atirou, com facilidade, para o terceiro da equipa de Sérgio Conceição no Algarve.

O 3-0 do FC Porto: Pepê