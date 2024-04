À passagem da meia hora, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador frente ao Benfica, no estádio da Luz.



Álvaro Djaló escapou a Otamendi e cruzou atrasado para a finalização certeira de Ricardo Horta que rematou com a bola a passar pelo meio das pernas de Trubin.



