São três as alterações no onze do Benfica para a receção ao Sp. Braga, face à vitória das águias na segunda-feira, em casa do Farense.

Nesse jogo de Faro, Roger Schmidt tinha operado uma mini revolução no onze das águias, depois da eliminação em Marselha, para a Liga Europa. Agora, o técnico alemão volta à fórmula que tem utilizado nas últimas semanas, mas com algumas alterações.

SIGA AQUI, AO MINUTO, O BENFICA-SP. BRAGA.

Na defesa, apesar da boa exibição de Álvaro Carreras, é o adaptado Aursnes que volta a atuar nessa posição. No meio-campo, João Neves começa no banco, ele que saiu lesionado na partida do Algarve. Joga João Mário.

No ataque, David Neres regressa à equipa inicial, por troca com Tiago Gouveia, ao passo que Arthur Cabral se mantém como ponta de lança, com Casper Tengstedt no banco.

No Sp. Braga, Rui Duarte promove duas mudanças em relação à vitória diante do Vizela: saem Vítor Carvalho e Bruma, entram Cher Ndour e Rodrigo Zalazar.

OS ONZES DO BENFICA-SP. BRAGA

ONZE DO BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Otamendi, Aursnes; Florentino, João Mário; Di María, Rafa Silva, David Neres; Arthur Cabral.

ONZE DO SP. BRAGA: Matheus, Victor Gómez, Paulo Oliveira, Niakaté e Cristian Borja; João Moutinho e Cher Ndour; Álvaro Djaló, Zalazar e Ricardo Horta; Banza.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Álvaro Carreras, Morato, Kökcü, Tengstedt, Rollheiser, Marcos Leonardo, Tiago Gouveia e João Neves.

Suplentes do Sp. Braga: Lukas Horcinek, José Fonte, Bruma, Joe Mendes, Vítor Carvalho, Adrián Marín, Rony Lopes, Pizzi e Yan Said.