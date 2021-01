O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo de inquérito ao Moreirense-Vitória de Guimarães, da 13.ª jornada da I Liga, que terminou com uma falha de eletricidade no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no último sábado.

A abertura do processo está relacionada precisamente, apurou o Maisfutebol, com o apagão que motivou o atraso no final do encontro.

Já em tempo de compensação, no último lance do jogo – um canto a favor do Moreirense – a luz foi completamente abaixo no estádio. O jogo só foi retomado cerca de 20 minutos depois e com a iluminação parcialmente reposta, para o canto que antecedeu o apito final do jogo.

O dérbi do Minho terminou empatado a duas bolas.