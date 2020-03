A Liga anunciou, esta terça-feira, que os jogos da próxima jornada serão realizados à porta fechada. Esta decisão, que abrange a Liga e a II Liga, afeta todos os clubes, mas tem um peso maior se considerarmos que tanto o Vitória de Guimarães como o Famalicão recebem, respetivamente, Sporting e FC Porto.

Nesse sentido e tendo em conta que a visita dos «grandes» representa habitualmente um reforço financeiro a nível de bilheteira, a receita expectável não se vai realizar.

A 25.ª jornada da Liga inicia-se esta sexta-feira com a receção do Rio Ave ao Paços de Ferreira, encontro marcado para as 20h30.

Sábado inicia-se com o Portimonense-Gil Vicente e o Marítimo-V. Setúbal, ambos os jogos com início a partir das 15h30. Mais tarde, é a vez do Benfica entrar em campo e defrontar o Tondela (18h00). A noite termina com o V. Guimarães-Sporting (20h30).

Domingo a liga é retomada, pelas 15h00, com o Santa Clara-Sp. Braga e Desp. Aves-Belenenses. A partir das 17h30, o Boavista defronta o Moreirense e, no último jogo da jornada, o Famalicão recebe o FC Porto (20h00).

Já na II Liga, sexta-feira marca também o arranque da jornada 25, com o Feirense a receber o Penafiel num jogo que está marcado para as 20h00. Na manhã de sábado, o dia começa com a receção do Varzim ao líder Nacional (11h00) e prolonga-se com o FC Porto B-Ac. Viseu e o Estoril Praia- Desp. Chaves, os dois marcados para as 15h00. Domingo é o dia gordo da jornada, com quatro partidas. O Sp. Covilhã-Mafra joga-se pelas 11h15 e, a partir das 15h00, realizam-se mais três encontros: Casa Pia-Leixões, Benfica B-Académica e Oliveirense-Vilafranquense.

A jornada encerra na segunda-feira com o jogo entre Farense e Cova da Piedade (19h45).