Foi à lei da bomba que o Vitória de Guimarães saiu de Famalicão com um triunfo que o mantém na rota dos lugares europeus. André Almeida marcou o golo que mantém os conquistadores na perseguição ao Paços de Ferreira, tendo um jogo em atraso. Já a formação famalicense terá de fazer bem mais para sair da zona de aflição estando há 30 anos sem vencer os vimarnenses.

João Pedro Sousa não ligou à velha máxima de que não se mexe em equipa que ganha e fez duas alterações em relação ao último jogo, em que venceram o Santa Clara nos Açores por 2-1. Anderson e Iván Jaime saíram do onze e deram lugar a Kraev e Alexandre Guedes, dois reforços de inverno. João Henriques fez apenas uma alteração em relação à partida em atraso com o Nacional, que terminou com um triunfo por 1-0 dos vimaranenses. Rochinha saltou para o onze para o lugar de Marcus Edwards.

E foi precisamente o extremo que começou a criar perigo para os de Guimarães, que entraram a pressionar alto e a criar dificuldades na fase de construção dos famalicenses. Sem Gustavo Assunção, Ugarte assumia o miolo do terreno e baixava para o meio dos centrais, alternando com Lukovic, que também ia assumindo essa posição.

Por isso, não surpreendeu que fosse o Vitória a abrir o marcador. Rochinha arrancou pela esquerda, cruzou para Estupiñán que amorteceu para André Almeida fuzilar a baliza de Vaná. Que bomba! Antes disso, já Ricardo Quaresma, numa jogada individual, deixou três opositores para trás e obrigou o guarda-redes local a aplicar-se.

O Famalicão demorou algum tempo a soltar-se e só começou a chegar à baliza contrária quando Kraev se deu ao jogo. O búlgaro teve nos pés (e na cabeça) as melhores oportunidades da turma anfitriã, mas Bruno Varela levou sempre a melhor. Os da casa pressionavam com dois homens na frente, obrigando os extremos vimaranenses, Rochinha e Quaresma, a irem para zonas interiores, deixando os corredores para os laterais. Assim, até ao descanso, a equipa visitante foi sempre senhora dos momentos do jogo, chegando em vantagem ao intervalo.

Outra atitude famalicense não chegou

Os de Famalicão entraram com outra atitude na segunda metade. Com mais confiança e maior segurança na posse de bola, os famalicenses chegavam mais vezes à baliza vitoriana. Ainda assim, não conseguiam incomodar verdadeiramente Bruno Varela e acabavam por serem os conquistadores a criar perigo em contra-ataque. Na mesma jogada, Estupiñán e André André, ficaram muito perto do golo. O primeiro viu Vaná, com uma excelente defesa, negar o golo; o segundo cabeceou a rasar o poste.

A jogada de maior perigo da turma local saiu dos pés de Patrick William, na transformação de um livre direto. Com uma bomba obrigou o guardião vimaranense à defesa do jogo. Com o passar do tempo e com as muitas substituições, o jogo partiu, mas foram os famalicenses a tentar o tudo por tudo na fase final da partida. Contudo, usaram mais o coração do que a cabeça, facilitando a vida aos visitantes que, com o triunfo, mantêm-se na senda europeia.