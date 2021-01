FIGURA: André Almeida (V. Guimarães)

Primeiro golo no campeonato valeu os três pontos ao Vitória de Guimarães. André Almeida, com apenas 20 anos, fruto das escolas vimaranenses, fez uma exibição de encher o olho: cheio de confiança, excelente a temporizar o jogo e a manter a posse de bola, encheu-se de fé e disparou uma bomba para o fundo das redes.

MOMENTO DO JOGO : Bruno Varela segura o triunfo

Teve algumas intervenções durante todo o jogo, mas apena uma o pôs verdadeiramente à prova. Já na reta final da partida, o Famalicão beneficiou de um livre frontal. Patrick William não foi de modos e disparou um míssil que levava selo de golo. Valeram os reflexos de Bruno Varela para segurar a vitória dos de Guimarães.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Quaresma (V. Guimarães): Velhos são os trapos. Ricardo Quaresma sempre que pega na bola provoca um burburinho no estádio, mesmo sem adeptos. Foi dos primeiros a criar perigo, com uma jogada individual – deixou três para trás - que mostra toda a sua qualidade. Ficou perto do golo no segundo tempo, mas Vaná não deixou.

Kraev (Famalicão): Estreia na titularidade marcada por uma excelente exibição. Depois de deixar a marca em Barcelos na temporada passada, Kraev está de regresso a Minho e já mostrou hoje que pode ter um papel importante nos famalicenses. Foram dele as melhores oportunidades do primeiro tempo e o jogo mudou quando ele apareceu. Caiu fisicamente na segunda parte, mostrando que ainda não está na melhor forma.