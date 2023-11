Na antevisão ao jogo com o FC Porto, na 11.ª jornada da Liga, Álvaro Pacheco vincou que pretende que o Vitória de Guimarães se apresente de forma «audaz e mandona», até para reagir à derrota no dérbi com o Moreirense na última ronda.

«Temos de ser Vitória. Pretendo que a minha equipa seja audaz e mandona, capaz de controlar o jogo e de perceber de que forma o vai fazer. Acredito que os meus jogadores vão estar focados, em busca de sermos premiados pela conquista dos pontos», disse o técnico de 52 anos em conferência de imprensa.

O técnico dos vitorianos salientou a importância de aproveitar os momentos em que a sua equipa vai «estar por cima», tendo a consciência de que não podem «mandar durante 90 minutos». Álvaro Pacheco realçou ainda que o FC Porto é «uma equipa forte» e «identificada com a ideia de jogo» de Sérgio Conceição.

O Vitória, quinto classificado, com 19 pontos, pode alcançar o FC Porto, terceiro, com 22, mas o técnico dos vimaranenses desvalorizou essa hipótese.

«Não olho para isso. São três pontos em disputa. O que temos de fazer para estar próximos disso. Temos de olhar para o presente. Se olharmos para a classificação, olhamos para o resultado. Temos de olhar no que é preciso fazer para chegar ao resultado. Temos de olhar ao treino e à estratégia», frisou.

O V. Guimarães recebe o FC Porto no sábado, a partir das 20h30, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.