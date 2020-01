Declarações de Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota pela margem mínima (0-1) frente ao Benfica:

«Costumo dizer que a equipa que faz mais golos acaba por ganhar e a justiça e injustiça andam próximas. É verdade que fizemos muito para obter outro resultado, controlámos o jogo em muitos momentos e tivemos mais oportunidades. Em termos estratégicos o desempenho dos jogadores foi de muito bom nível frente a uma equipa forte. Acabámos um jogo em cima do Benfica e obrigámos o Benfica a fazer aquilo que não é hábito, a perder tempo no final do jogo. Pelo que o Vitória fez obrigou o Benfica a isso. De louvar a casa que tivemos cá, sobretudo vitorianos a alavancar a equipa. A equipa lutou e fez de tudo para conseguir um resultado diferente. A equipa deu indicações de que pode fazer coisas boas para a frente».

[O que falta a esta equipa?] «Nos últimos três jogos da Liga Europa temos dois empates e uma vitória. A equipa cresceu nessa competição. Obviamente, e não é um refúgio para mim porque gosto de agarrar o touro pelos cornos, temos aqui muita juventude e jogadores pouco habituados ao campeonato português que precisam de margem de crescimento e têm que a ter. O Vitória tem uma estrutura bem montada e uma massa associativa fabulosa, mas temos de dar espaço para crescer. Somos enormes, estamos ao nível dos ditos grandes, mas temos de crescer para ganhar estes jogos. O Benfica teve eficácia, tem a ver com o poderio financeiro do Benfica. O Benfica tem poder económico que pode contratar jogadores com mais capacidade de execução. Há diferenças como as há nítidas do Benfica para o City. Temos de acreditar, os adeptos andar juntos com a equipa, e assim vamos crescer».

[Interrupções prejudicaram a sua equipa?] «Nós obrigámos o Benfica a tudo isso. Sentiu que não tinha o jogo ganho nem seguro, os atletas não têm responsabilidade, mas o amarelo do Taarabt na parte final e o passar tempo foi porque alguém os obrigou a isso. A qualquer momento podíamos ter empatado o jogo. É uma realidade que vai quebrando jogo. Não defendo isso mas não posso fazer uma observação crítica porque, apesar de ser difícil, amanhã pode vir-me a acontecer isso num resultado mais necessário. Normalmente quando se tem os pontinhos na mão tenta segurar-se de forma natural com estes argumentos.