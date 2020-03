A Liga sofreu a conhecida paragem abrupta quando João Carlos Teixeira ia a todo o vapor. No caso do médio do Vitória de Guimarães esta até estava a ser a sua melhor época, somando oito golos em 26 jogos.

Um número recorde de golos que, ainda assim, é deixado para segundo plano. «Nunca é bom parar desta forma; estava a ser a minha melhor época, infelizmente tivemos de parar, mas tivemos de parar por coisas mais importantes: a minha saúde, a da minha família, a do país e do mundo. Temos de tentar travar esta pandemia para voltar à normalidade o mais rápido possível», sublinhou.

Exemplo da boa época foi, precisamente, o último jogo, no qual saltou do banco em Paços de Ferreira e com dois golos deu a volta ao marcador e deu o triunfo ao V. Guimarães. «Nuca me tinha acontecido marcar dois golos após entrar ao intervalo. Fiquei muito feliz por ter marcado dois golos», assegura, dizendo que o estilo de jogo praticado pelos vimaranenses favorece as suas caraterísticas.

«No meu ver, acredito que a tática como jogamos, neste caso a que o mister Ivo propõe, favorece o meu estilo de jogo. Dá mais liberdade para fazer mais golos, aparecer mais perto da área. Estou a tentar aproveitar. As coisas estavam a correr bem», desvendando que neste momento os jogadores não estão preocupados com a eventual saída de Ivo Vieira do comando técnico.

Na sua carreira João Carlos Teixeira conta com uma passagem e quatro épocas e meia pelo Liverpool. Questionado sobre o primeiro lugar do emblema inglês na Premier League, o médio mostra-se agradado e admite que está a torcer para o Liverpool possa ser campeão.

«Estava a ver com bons olhos a temporada do Liverpool, é um clube no qual joguei lá quatro anos e meio e trataram-me sempre muito bem. Gostava que o Liverpool fosse campeão. Joguei lá, ainda mantenho contacto com algumas pessoas, com o Firmino, por exemplo. Espero que a Premier League acabe e acredito que o Liverpool vá ser campeão passados trinta anos. É um clube que merece, só estando lá se tem a noção da dimensão do clube», atirou.