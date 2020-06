FIGURA: Trincão

Assina o golo do 2-2 em cima do intervalo numa das piores fases do jogo do Sp. Braga. E por isso, além do soberbo remate que vai ficar entre os melhores golos da I Liga de 2019/2020, foi decisivo. Reergueu os bracarenses para abordar a segunda parte de outra forma e acabou por crescer nesse período, como um dos homens mais ativos no ataque. A par de Galeno, o Sp. Braga deve-lhe uma boa parte da primeira vitória depois da retoma. E logo num dérbi quente, onde do outro lado se procurava o mesmo objetivo. Nono golo na época do menino que vai para Barcelona.

MOMENTO: o golaço de Trincão (42m)

Mais um momento imenso, para Barcelona ver. O Sp. Braga já tinha levado com a reviravolta após ter estado em vantagem no início do jogo, quando o extremo de 20 anos tirou um coelho da cartola. Ricardo Esgaio encarou Sacko na direita, fez um passe interior para Ricardo Horta que, na área, de costas para a baliza, deu de primeira para trás. Trincão, na passada, apareceu de pronto para um remate de pé esquerdo. Bola colocada ao ângulo superior contrário e Douglas a ver. Sem hipóteses. O guardião nem se mexeu e o jogo foi com o 2-2 para o intervalo.

OUTROS DESTAQUES

Galeno: decisivo a dar o golo da vitória do Sp. Braga, com o 3-2 final ao minuto 65, após uma arrancada quase do meio-campo. Foi o grande quebra-cabeças do V. Guimarães no início do jogo e mereceu sempre atenção redobrada pelo seu corredor. Assistira antes Paulinho para o 1-0 com um cruzamento perfeito de primeira, condicionou cedo o central Frederico Venâncio com o amarelo, após uma arrancada. E obrigou Victor Garcia, tal como ele veloz, a correr ainda mais no duelo direto.

André André: ganha a falta para o penálti do empate a uma bola e está no início da jogada da reviravolta pouco depois, ao ter ganho, ainda que algo involuntariamente, o duelo aéreo a meio-campo, que originou o golo de Bruno Duarte.

Lucas Evangelista: nunca passou ao lado do jogo do V. Guimarães, mas sobretudo na primeira parte. Grande presença no entrosamento da equipa, com e sem bola, algo que evidenciou maior dinâmica e ganho de duelos face ao Sp. Braga nesse período. Teve espaço em alguns lances, mostrou qualidade no passe e na decisão e ficou perto do golo ao minuto 18. Saísse o remate menos enrolado e mais seco…

Paulinho: abriu o marcador de um grande jogo, ao aparecer na área como deve ser: em antecipação ao defesa, a rematar de primeira para o fundo da baliza: 19.º golo da época, a um do melhor registo da carreira. E a acentuar a temporada mais concretizadora em Braga.

Ola John: primeira titularidade desde 1 de março e um jogo positivo em quase tudo, mas inglório à saída. Perdeu a bola no lance que origina o 3-2 de Galeno, depois de ter sido um dos homens que mais feriu a defensiva contrária, acabando substituído pouco depois. Assistiu Bruno Duarte para o 1-2.