O Vitória de Guimarães considerou que a morte de Artur Jorge representa «uma perda enorme para o futebol português».



«O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar e tristeza pelo falecimento de Artur Jorge, aos 78 anos. É uma perda enorme para o futebol português», lê-se na nota publicada pelo clube no seu site oficial.



Antes da carreira como técnico principal, na qual conquistou 13 títulos, entre os quais a Taça dos Campeões Europeus pelo FC Porto, «Rei Artur» foi adjunto no Vitória numa equipa técnica liderada por José Maria Pedroto (1980/1981).



Como treinador principal, Artur Jorge passou por Belenenses, Portimonense, Matra Racing, PSG, Benfica, Tenerife, Vitesse, Al Nassr, Al-Hilal, Académica, CSKA, Al Nasr, Cretei Lusitanos e Alger, além da seleão nacional, dos Camarões e da Suíça.

Nascido no Porto, Artur Jorge iniciou a carreira de futebolista no FC Porto, na época 1964/65, e destacou-se ao serviço da Académica, do Benfica e do Belenenses, até 1978, tendo conquistado sete títulos e somado 16 internacionalizações pela seleção portuguesa.