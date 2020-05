O Vitória de Guimarães anunciou hoje a atribuição de «vouchers» aos sócios com lugar anual, pela impossibilidade de assistirem aos jogos da I Liga de futebol, que vão ser disputados sem público, devido à covid-19.

Privados de assistirem aos cinco encontros do campeonato que a equipa minhota vai ainda disputar em casa, entre 4 de junho, perante o Sporting (25.ª jornada), e 19 de julho, com o Marítimo (33.ª), os sócios do clube que adquiriram lugar anual no início da época vão receber um crédito relativamente aos jogos à porta fechada.

«Os detentores de lugar anual 2019/20 podem optar por levantar um "voucher" com um crédito do valor proporcional aos cinco jogos em falta relativamente ao valor total do lugar anual adquirido [cinco jogos entre 17]", lê-se na nota publicada pelos vitorianos no seu site oficial.

Esse grupo de sócios pode pedir o ‘voucher' até 31 de julho, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, ou por e-mail, e utilizá-lo em «compras» nas lojas do clube ou em «futuras aquisições de lugares anuais» até 31 de dezembro de 2020, de «forma pessoal e intransmissível», refere ainda o comunicado.

O Vitória esclareceu ainda que os associados que «não manifestarem o interesse» nesta modalidade vão «ceder o valor do crédito» ao clube, para «ajudar a manter a competitividade das suas equipas», e que os «detentores de camarotes, boxes e lugares vip no estádio vão ser contactados diretamente».

O emblema vimaranense informou ainda que todos os sócios têm a opção de adiar o pagamento das quotas de abril e de maio.