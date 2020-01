A recuperação plena de Zé Luís foi a principal novidade na última sessão de treino antes da partida no Bonfim, da 19.ª jornada da Liga.



Com o cabo-verdiano recuperado, os únicos nomes no boletim clínico são os de (tratamento e ginásio), Danilo (tratamento), Nakajima (tratamento e ginásio) e Aboubakar (tratamento e ginásio).



Os dragões jogam em Setúbal este sábado, às 18h00.



