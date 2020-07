Declarações de Lito Vidigal, treinador do Vitória de Setúbal, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves após a derrota (1-0) no jogo de estreia no comando técnico dos sadinos:

«Depois de dois dias de trabalho, contra um adversário já com a desclassificação e já sem pressão, nós em pouco tempo de trabalho acho que fizemos um bom jogo. Estivemos bem na segunda parte, criámos situações de golo. Começámos o jogo de uma forma dura com um penálti contra, depois tivemos um penálti que não conseguimos concretizar. É o futebol, é duro, queríamos quebrar um ciclo longo sem vencer. Temos de olhar para os jogos que faltam para permanecer na Liga».

[Expulsões] «Temos vindo a ter alguns jogadores expulsos e castigados. Hoje tínhamos alguns jogadores que não podiam jogar, fui falando com os jogadores com o sentido de terminar os jogos com onze, para sermos mais fortes. Perdemos o Sílvio hoje e não temos assim tantos jogadores para aquela posição. Sinto que fomos mais fortes na segunda parte, os jogadores quiseram muito vencer e agora há que encarar os próximos jogos da mesma forma».

[Equilíbrio pode ser a chave? Berto não gostou de sair…] «Acho que a equipa hoje esteve mais liberta emocionalmente. Depois temos algumas pessoas com o seu caráter. O que temos de fazer é melhorar. Cabe-me a mim manter a calma e transmitir essa calma».