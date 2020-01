O treinador do Vitória de Setúbal, Julio Velázquez, prometeu esta sexta-feira, em conferência de imprensa, uma equipa ambiciosa e a lutar pelos três pontos frente ao Tondela.

«Vai ser um jogo muito difícil com uma equipa que está a fazer uma boa época, têm boa dinâmica de jogo e atuam em sua casa. Vamos ter muitas dificuldades. Os jogadores estão focados a 100 por cento. Não vamos passear, vamos tentar ganhar. Somos muito ambiciosos seja contra o Tondela ou outro adversário», disse.

Do outro lado vai estar também um treinador de nacionalidade espanhola, Natxo González, mas Velázquez desvaloriza esse facto: «O treinador do adversário ser espanhol, português ou nicaraguense é exatamente igual para mim. Em 2020, num mundo globalizado, não é por isso que as pessoas têm mais ou menos capacidade. O importante é a qualidade das pessoas. Neste caso, já tive diferentes jogos com Natxo [González], tenho boa relação com ele, é um bom profissional e desejo-lhe o melhor depois deste jogo.»

Questionado sobre a possibilidade de entradas ou saídas do plantel, o técnico espanhol preferiu mostrar a sua confiança nos jogadores que têm à sua disposição.

«O mercado está aberto agora como acontece no verão. Como temos um balneário extraordinário, super responsável e profissional, o nosso foco está no trabalho diário. Acontece com todas as equipas do mundo e podem acontecer saídas ou entradas. Se isso suceder, encaramo-lo com frontalidade e naturalidade», vincou o técnico espanhol.

José Semedo (castigado) e Alex Freitas e Berto (lesionados), são baixas para o jogo frente ao conjunto beirão.

O Tondela–V. Setúbal, jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga, realiza-se a partir das 15h00 de domingo.