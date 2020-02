O treinador do Vitória de Setúbal afirmou este sábado que a equipa sadina já esqueceu o pesado desaire frente ao FC Porto, na jornada passada.

Julio Velázquez garante que o Vitória está 100 por cento focado no jogo com o Moreirense, este domingo, da 20.ª jornada da Liga.

«Esse resultado [com o FC Porto] já está esquecido. Focamo-nos sempre a 100% no que temos no presente, ou seja, a partida com o Moreirense. Estamos a fazer uma temporada muito boa, a nível qualitativo e quantitativo», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Tenho a certeza de que vai ser um jogo muito difícil e equilibrado, mas temos de levar o jogo onde nós queremos e onde é melhor para o nosso modelo de jogo, para lhes criar mais problemas», prosseguiu.

Velázquez mostra-se confiante, até porque, diz, a formação de Setúbal trabalhou bem durante a semana: «Fizemos uma grande semana de trabalho, com muita vontade e os jogadores muito focados no jogo de amanhã [domingo]. Com boa dinâmica e uma atmosfera extraordinária. Encaramos com a vontade de fazer um bom jogo e ficar em condições de ganhar.»

Ao contrário do Vitória, o Moreirense vem de uma vitória gorda frente ao Gil Vicente, por 5-1, um fator que pode funcionar a favor dos cónegos.

«Sabemos que apanhamos uma equipa que vem de uma vitória importante contra o Gil Vicente. Quando se ganha por um resultado como esse é certo que a nível emocional ficas um bocadinho mais confortável», rematou Velázquez.