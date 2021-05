O Sporting assinou contrato profissional com Vivaldo Semedo.



O avançado está a cumprir a terceira temporada ao serviço dos leões depois de ter despontado ao serviço do UA Povoense.



«Estou muito feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional com o Sporting CP, uma grande instituição que me deu esta confiança. Agora é aproveitar, não vacilar. Agradeço a Deus e à minha família pelo apoio», referiu à Sporting TV.



Vivaldo Semedo, que fez dois golos no último jogo da equipa B, mostrou-se satisfeito pela sua evolução desde que chegou a Alcochete.



«No primeiro ano em que entrei na Academia ainda não tinha muita noção do que era o futebol. Sabia que, a partir do primeiro momento em que entrasse aqui, tinha de trabalhar no duro. (...) Desde que cheguei que me acolheram muito bem e que me fizeram sentir em casa», revelou.



O Sporting não revelou a duração do vínculo do jogador.