Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (0-1) frente ao Gil Vicente:

«Principalmente na segunda perdemos um pouco de lucidez, é normal na análise ser influenciados pelo resultado, mas o Vizela entrou muito forte e nunca deixou o Gil Vicente pegar no jogo como gosta. Empurrámos o Gil e não os deixámos sair em transição. Fomos capazes de desmontar as linhas do Gil e criar oportunidades. O que faltou foi estabilidade. Uma equipa que tem a estabilidade que o Gil tem fica mais confortável e comete menos erros, tivemos mais um penálti desnecessário que condiciona um bocado. O Gil só equilibrou o jogo quando nos descaracterizámos um pouco. Na parte final empurrámos novamente o Gil, olhando para os números tivemos mais do dobro do remates, mais cantos, penso que se tivéssemos empatado estava aqui a dizer que era injusto e que merecíamos ter ganho. O grande desafio para nós é melhorar pequenos pormenores que têm uma importância muito grande no jogo».

[Saída do Cassiano tirou força ao ataque?] «Sim tirou, mas a equipa perdeu força no ataque pelo aproximar do final do jogo, é normal os jogadores começar a olhar para o resultado. Estão mais preocupados em marcar do que no que têm de fazer para marcar. Senti que precisava de refrescar os jogadores da frente, para ter capacidade de procurar o espaço com outra velocidade».