Tranquilo às portas de nova final. Assim se descreveu Rubén de la Barrera para o duelo com o Casa Pia, agendado para a tarde deste domingo e a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Com exceção feita à partida com o FC Porto, o treinador do Vizela acredita ser possível continuar a somar pontos.

«Agrada-me ver uma equipa com alma, coragem, energia. Temos de ser muito competitivos, com personalidade. Sabemos o que fazer. Temos de fazer um jogo inteligente, movimentarmo-nos bem e condicionar as possibilidades do Casa Pia em transição ofensiva», começou por dizer, este sábado, em conferência de imprensa.

Apostado em evitar o filme da partida com o Farense e Estoril, o técnico espanhol aponta ao controlo de todos os momentos. Como tal, salienta que as aprendizagens extraídas de cada jogo são o mote para o encontro seguinte.

«Todo o tempo em que convivemos com a zona de descida criou uma solidez importante em termos emocionais. Sinto que estamos num momento em que a equipa vai render e ser estável. Isso é o que dá tranquilidade e otimismo», rematou.

O Vizela, 17.º e penúltimo classificado, com 21 pontos, recebe este domingo, às 18h, o Casa Pia. Os «gansos» estão no 11.º lugar, com 27 pontos.