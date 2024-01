Na véspera do segundo jogo no leme do Vizela, diante do Estrela da Amadora, Rubén de la Barrera salientou a importância da paragem no campeonato para poder conhecer melhor o grupo e transmitir as suas ideias.

«Este tempo foi importante. Foi o que tivemos à disposição para a equipa crescer. Houve muita disposição para adquirir comportamentos, segurança e tranquilidade e recursos, por parte dos jogadores, para depois superar as equipas adversárias em todo o tipo de cenários e contextos», esclareceu o técnico espanhol, em conferência de imprensa.

De la Barrera salientou ainda as dificuldades que os tricolores vão impor. «O Estrela da Amadora é uma equipa forte aqui em Portugal. Tem a tendência de jogar com três centrais e isso vai obrigar-nos a fazer outras coisas. Temos de atacar bem e defender bem, sobretudo dentro desse ataque defender bem, porque esse equilíbrio é importante. Vejo a equipa preparada, com segurança. E, sobretudo, em relação ao último jogo, com o Moreirense, vejo que existe estabilidade, mas penso que temos de corrigir aspetos como a verticalidade e as ameaças no meio-campo contrário para podermos ser uma equipa competitiva de verdade.»

«O mais importante é sempre o jogo seguinte. Só pensamos no jogo do Estrela da Amadora. O resultado vem como consequência do jogo. Ter segurança e acreditar numa ideia. O resto está nos jogadores. Acredito que temos muito bons jogadores, bem preparados, para assumir cada desafio e estou convencido que isto vai correr bem. É um processo. Precisamos de tempo para crescer. Agora, é uma questão de ir trabalhando, treino após treino, para conseguir um Vizela altamente competitivo», frisou ainda.

Quanto a reforços, o treinador do Vizela elogiou o plantel que tem disponível e mostrou-se «surpreendido com a qualidade dos jogadores» e com a liderança «dos capitães, que são verdadeiras referências para a restante equipa».

O Vizela joga este sábado, às 15h30, em casa do Estrela da Amadora. Siga o encontro da 16.ª jornada da Liga, AO MINUTO no Maisfutebol.