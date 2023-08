Pablo Villar, treinador do Vizela, comentou desta forma a derrota no reduto do Sporting (3-2). Declarações na flash interview da SportTV:

«No princípio do jogo sabíamos que Sporting ia começar muito forte, com todo o ambiente no estádio, que estava cheio. Sofremos o primeiro golo, depois tivemos um erro e sofremos o segundo. No final do primeiro tempo começámos a melhorar um pouco, ao intervalo mudámos algumas coisas, conseguimos fazer o 2-2 e foi ingrato sair derrotados daquela forma.»

«Há muitas maneiras de perder. O 3-2 surgiu já com nove minutos praticamente de descontos. Mas temos de nos agarrar ao que fizemos bem. Se fomos capazes de o fazer aqui neste estádio, podemos fazê-lo em qualquer lado.»

«Vamos construir em cima das coisas positivas do segundo tempo e corrigir os erros.

Estamos num projeto de construção e temos de continuar, acertar também mais algumas contratações, porque há características no plantel ainda em falta.»