Samu, jogador do Vizela, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 2-0 frente ao Benfica, em jogo da 22.ª jornada da Liga:



«Sabíamos que o Benfica, como equipa muito forte que é, queria entrar muito bem. Sabíamos que os primeiros dez, 15 minutos, iriam ser muito importantes. Depois conseguimos várias oportunidades de golo e merecíamos ter saído na frente ao intervalo.



A eficácia faz muito a diferença. O jogo seria outro [se o Vizela tivesse aproveitado as oportunidades que criou]. Mesmo o lance do 1-0, houve um ressalto que sobrou para o Neres e deu golo. Merecíamos sair com mais qualquer coisa deste jogo.



Expulsão? Se 11 para 11 era difícil, com menos um, ainda mais difícil ficou. Deixo uma palavra de muito orgulho aos meus companheiros. Se continuarmos assim, vamos vencer mais vezes e ter menos resultados como este.»



[Jogos bons contra candidatos ao título, mas poucos pontos]: «É a nossa sina. Já no ano passado fizemos bons jogos contra os três grandes e só conseguimos um ponto na Luz. Mas isto é sinal de que o trabalho está a ser bem feito e devemos continuar neste registo. Vamos ser mais felizes daqui para a frente.»