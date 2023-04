Tulipa, treinador do Vizela, em declarações na sala de imprensa do estádio de São Miguel, após a vitória por 1-0 frente ao Santa Clara, em jogo da 27.ª jornada da Liga:



«Tinha dito na antevisão que o jogo ia ser difícil se não apresentássemos comportamentos adequados à intencionalidade e agressividade do adversário e um padrão de jogo de qualidade. A verdade é que durante esse período em que o adversário foi superior, nós ajustámos e fomos fortes e solidários a defender. Depois, com alguma sorte, através de um ressalto, acabamos por isolar o avançado e fazer golo claramente contra a corrente do jogo.

Nos primeiros 30 minutos o Santa Clara foi a melhor equipa. Depois, o jogo acabou por mostrar alguma intranquilidade do nosso adversário. O querer nem é sempre poder e foi isso que aconteceu. Muito querer por parte do adversário, mas [o Santa Clara] não conseguia incomodar-nos perto da nossa baliza. Tiveram poucas oportunidades. Acabámos, com sorte, por materializar aqui mais uma vitória.

[Atingir lugares europeus] Não é objetivo da equipa. O objetivo da equipa é sermos consistentes, sermos melhores a cada dia, aprendermos um pouco com as nossas vivências e com este tipo de jogos. Durante a primeira volta, houve muitos jogos onde fomos superiores ao adversário, mas por isto ou por aquilo, não conseguimos ganhar.

Hoje há uma interpretação melhor dos vários momentos do jogo. A equipa na parte final não perde o foco, organiza-se e prepara muito bem o equilíbrio. Estamos a dar passos em frente para nos tornarmos mais competitivos e se pudemos andar mais próximo dos lugares de cima vamos fazer tudo para isso.»