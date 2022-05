O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, sublinhou este sábado que os jogadores têm de estar «serenos» para abordar o jogo ante o Marítimo, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, que pode carimbar a manutenção, caso a equipa vizelense pontue.

«Estou convencido de que vamos estar ao nosso nível. Estando ao nosso nível, vamos estar perto da vitória. O empate também dá a permanência na I Liga. Temos de estar serenos. O facto de sentimos que, ao pontuarmos, vamos conseguir o objetivo, não pode tirar-nos discernimento, nem a tranquilidade de fazer o nosso jogo», frisou Álvaro Pacheco, na antevisão ao jogo de domingo.

Pacheco elogiou, por outro lado, o adversário do último jogo caseiro da época, um Marítimo que, para si, melhorou com a entrada de Vasco Seabra.

«Desde a entrada do Vasco, tornou-se uma equipa mais sólida, mais compacta e tem a permanência assegurada. Vai entrar aqui sem nada a perder, para ganhar o jogo. Prevejo duas equipas a jogarem ao ataque. Temos de manter a equipa sempre compacta», realçou o treinador do Vizela, frisando que «vai dormir descansado» na noite anterior ao jogo, depois de uma semana de trabalho que se desenrolou com «tranquilidade».

Questionado sobre a ânsia de festejar a manutenção na I Liga, o que, a confirmar-se, será a primeira alcançada pelo Vizela, Álvaro Pacheco afirmou-se sobretudo «preparado e concentrado» para ajudar «os jogadores a ultrapassarem as adversidades».

O Vizela só precisa de um ponto para festejar o objetivo, mas também pode perder e selar a manutenção: veja, aqui, todas as contas da penúltima jornada.

A equipa vizelense é 14.ª classificada, com 32 pontos, para um Marítimo que é oitavo, com 37.

O Vizela-Marítimo tem arbitragem de Cláudio Pereira e início às 15h30 de domingo. Siga tudo, ao minuto, no Maisfutebol.