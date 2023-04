Com oito jornadas por disputar, o Vizela chegou aos 35 pontos, ultrapassou o registo da temporada passada (terminou o campeonato com 33) e saltou à condição para o oitavo lugar. Tudo isto à custa do Casa Pia, que nesta tarde de sábado foi derrotado em casa dos vizelenses por 3-1.

As duas equipas proporcionaram um bom jogo de futebol, algo que já seria de prever tendo em conta os índices de confiança que apresentam nesta altura da época. Por fim, a infelicidade dos lisboestas, traduzida em dois autogolos, ajudou a explicar o resultado.

Treinadores obrigados a mexer

Com baixas nas laterais, Tulipa foi obrigado a mudar peças no onze inicial, tendo também apostado na velocidade de Nuno Moreira no trio de ataque.

Filipe Martins, por seu turno, foi forçado a mexer na baliza, em virtude do castigo de Ricardo Batista, mas a maior surpresa foi mesmo a mudança na frente de ataque, já que Felippe Cardoso, que na última jornada tinha apontado um bis, ficou no banco para que Rafael Martins avançasse à titularidade.

Sem Lucas Soares, o técnico dos lisboestas também continuou a aposta na lateral direita e jogou com um futebolista de pé contrário, neste caso Poloni, que quando chegava a terrenos mais avançados mostrava dificuldade em ir à linha, pelo que optava maioritariamente por cortar para dentro e cruzar ou procurar um médio no corredor central.

Confiança vê-se no futebol praticado

A solidez defensiva do Casa Pia tem sido uma das principais razões para a boa campanha após a subida ao primeiro escalão, mas até foram os casapianos aqueles que começaram com maior iniciativa e a promover um estilo de jogo rendilhado, com uma saída de bola «limpa» e rápida, isto porque em poucos segundos a bola chegava aos homens da frente.

Paulatinamente, o Vizela respondeu e também mostrou porque tem estado a bom nível desde que Tulipa assumiu o comando técnico. Jogo combinativo, toque curto e rápido, num jogo que se disputava a alto ritmo e que denotava a confiança das duas equipas dadas as posições confortáveis que ocupam na tabela.

Apesar da maior posse de bola dos casapianos nos primeiros minutos, as primeiras ocasiões de golo pertenceram aos vizelenses, em dois momentos onde exploraram a velocidade de Kiko Bondoso e Osmajic, ambos perto do quarto de hora de jogo.

O Casa Pia chegou ao golo aos 25 minutos, num erro do guarda-redes Buntic. Leonardo Lelo, que tem sido associado a alguns dos grandes clubes do futebol português, tirou um cruzamento para a área onde estava Rafael Martins que, aproveitando a má saída do guardião adversário, cabeceou com facilidade.

Pouco depois, Soma (34m) teve tudo para dilatar a vantagem dos casapianos. O japonês aproveitou uma desatenção da linha defensiva do Vizela, apareceu na cara de Buntic, mas o remate saiu francamente torto.

O Vizela demonstrava pouca capacidade de resposta, mas eis que, de bola parada, conseguiu deixar o pacard igualado. Na sequência de um pontapé de canto, Ivanildo Fernandes subiu ao terceiro andar, cabeceou, mas foi mesmo Zolotic quem introduziu a bola na própria baliza, embora as bancadas insistissem em atribuir o golo ao cabo-verdiano.

Segunda parte noutro registo e alterações decisivas

Se na primeira metade as equipas exibiram-se num registo muito igualado, o Casa Pia assumiu maior protagonismo após o intervalo e o jogo desenrolou-se sobretudo no meio-campo vizelense.

Apesar disso, os casapianos não provocaram muito desconforto na defensiva anfitriã, que tentava lançar rapidamente os contra ataques. Contudo, também isso não estava a ser feito da melhor forma. Por isso, a menos de meia hora dos 90, Tulipa fez uma tripla alteração, mexeu nos três setores e tentou dar nova energia à equipa.

A toda, porém, manteve-se. Até que o azar bateu à porta do Casa Pia mais uma vez. E a fórmula foi a mesma. Novamente num pontapé de canto, à entrada para os últimos 10 minutos de jogo, um defesa-central dos lisboetas teve uma abordagem infeliz e fez autogolo. Desta feita, a «fava» tocou a João Nunes.

Aos 87 minutos, Etim, que tinha entrado «com vontade», como mostrou em várias inciiativas individuais (conquistou o pontapé de canto que resultou em golo), assegurou os três pontos para o conjunto da casa. Kiko combinou com Matheus Pereira e o lateral cruzou rasteiro para o remate em força do avançado.

O Casa Pia sai de Vizela com um sabor amargo, já que pelo que fez durante todo o encontro merecia algo mais, mas confirmou a tendência de que não tem feito uma segunda volta ao nível da primeira, já que em nove jogos venceu apenas três.

Por seu turno, a equipa de Tulipa provou mais uma vez que tem dedo de treinador e pode aspirar a uma reta final de temporada tranquila.